Байден обговорить із президентом Південної Кореї підтримку України, – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір обговорити з президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем під час його державного візиту до Вашингтона питання підтримки України й безпекову ситуацію в Європі.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми дуже раді вітати президента Юна наступного тижня у Вашингтоні з державним візитом, під час якого, не сумніваюся, лідери обговорять низку викликів не лише в Індо-Тихоокеанському регіоні, а й у Європі та Україні", - зауважив представник адміністрації Байдена.

Кірбі також висловив вдячність з боку США Південній Кореї за вже надану Україні підтримку, а також за політичну позицію проти агресії РФ.

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