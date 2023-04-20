Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров

Поблизу т.о. Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море. Тіло пілота винесло на берег.

Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер тимчасово окуповано Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш", - написав Федоров.

За його даними та за даними місцевих мешканців пілот загинув.

Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент.

Наразі невідомо, через що гелікоптер впав у море, тип гелікоптера не названо.

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