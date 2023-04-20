Поблизу окупованої Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море, - Федоров
9 01845
Поблизу т.о. Кирилівки російський гелікоптер впав у Азовське море. Тіло пілота винесло на берег.
Про це на своєму телеграм-каналі повідомив мер тимчасово окуповано Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Пляжі тут такі привабливі, що не встояв навіть рашистський вертоліт - і з розгону так приземлився, що й частин не збереш", - написав Федоров.
За його даними та за даними місцевих мешканців пілот загинув.
Окупаційна влада поки що ніяк не коментувала інцидент.
Наразі невідомо, через що гелікоптер впав у море, тип гелікоптера не названо.