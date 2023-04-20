Данілов про допомогу ЗСУ: Потрібен перехід від балансу на полі бою до переваги України

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна перевага над росіянами на полі бою, а не баланс.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Наступний необхідний етап у наших відносинах з союзниками і партнерами – перехід від стадії забезпечення військового балансу на полі бою до рівня досягнення військової переваги України над окупаційною армією московії. Процес важкий, але ми впевнено рухаємось у потрібному напрямку", - заявив Данілов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ніхто не почне контрнаступ непідготовленим, - Данілов