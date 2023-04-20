Залужний зустрівся з командувачем ЗС Латвії Калниньшем
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем.
Про це Залужний написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Провів зустріч із командувачем Національних Збройних Сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну. Розповів про поточну обстановку на фронті. Наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння", - йдеться в повідомленні.
Залужний додав, що вони із Калниньшем домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.
Також він подякував Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку.