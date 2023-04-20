Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України
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Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець підпише угоду із Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.
Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.
Як пояснили в Міністерстві оборони Словенії, угода встановлює межі участі держав-членів у проєкті й "не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки лише встановлює рамки для подальшої співпраці".
Таким чином, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого наразі приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.