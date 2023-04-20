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Американці оголосили хрестовий похід проти Росії, - Лавров

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Американці оголосили хрестовий похід проти Росії, - Лавров
Відносини США та РФ зараз практично відсутні, вони зводяться до обговорення питань функціонування дипмісій.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"У нас зараз якихось особливих відносин немає. Ми лише за потребою обговорюємо ті проблеми, які виникають у діяльності наших посольств. Ну і також у зв'язку з тим, що американці намагаються зловживати своїм становищем, зокрема як країна-господарка ООН", - розповів Лавров у Гавані.

За словами російського міністра, "американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських традицій". При цьому, як зазначив Лавров, США відвели роль "бойового наконечника київському режиму, накачуючи його новими та новими системами озброєнь".

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Топ коментарі

  • Андрей Антипов d3e2dc35
    Выражение "бред сивой кобылы" заиграло новыми красками )))))
  • Инь Янь f32f1b38
    Це сирьожа лише початок, починай хреститись
  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "американці оголосили хрестовий похід проти Російської Федерації, проти її законних інтересів, проти російської культури, проти російських історичних традицій грабити і вбивати,насилувати, руйнувати ,окуповувати території сусідніх держав,розпалювати міжнаціональні конфлікти і війни і все це було підготовлене і використане проти безбройної України.котра .дякуючи США І СВІТОВІЙ СПІЛЬНОТІ.стане осиковим колом в грудях рашистського споконвічного антихриста.
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