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Причиною вибуху у Бєлгороді є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34, - Міноборони РФ

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Причиною вибуху у Бєлгороді є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34, - Міноборони РФ
Міністерство оборони РФ повідомило, що причиною вибуху у Бєлгороді стала російська бомба.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА "Новости".

"Увечері 20 квітня під час виконання польоту літака Су-34 ВКС над містом Білгород відбулося позаштатне сходження авіаційного боєприпасу. Внаслідок цього є пошкодження житлових будівель, жертв немає. Проводиться розслідування", - йдеться у повідомленні міноборони РФ.

Нагадуємо, ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався потужний вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика вирва.

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Топ коментарі

  • Mod Dom
    На месте Белгорода должен был быть Воронеж!
  • Олександр Дніпро
  • David Rossi
    не удивлюсь, если полбелгорода обосралось, подумали, что контратака ЗСУ началась ))
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