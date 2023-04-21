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Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)

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Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні 01

Станом на 00:35 у всіх областях, крім Чернігівської, оголошено відбій повітряної тривоги.

Станом на 00:43 у Києві та Київській області знов оголошено повітряну тривогу. Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих дронів.

Повітряну тривогу оголошували по всій Україні 02

Згодом повітряна тривога була оголошена на Житомирщині.

На Київщині працює ППО, повідомили в ОВА.

Оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області.

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Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Що, знову літак злетів в Білорусі? Може час вкоротити йому політ навіть над Мінськом?
  • Olga Mansika 45aa839e
    Пораділи.Знову тривога.Сміття кацапське ніяк не угомониться
  • irenka ko
    Знову виє, курва.
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