Повітряну тривогу оголошували по всій Україні (оновлено)
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Масштабну повітряну тривогу оголошували в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Станом на 00:35 у всіх областях, крім Чернігівської, оголошено відбій повітряної тривоги.
Станом на 00:43 у Києві та Київській області знов оголошено повітряну тривогу. Київська обласна військова адміністрація повідомила про загрозу атаки ворожих дронів.
Згодом повітряна тривога була оголошена на Житомирщині.
На Київщині працює ППО, повідомили в ОВА.
Оголошено повітряну тривогу у Вінницькій області.