Спроби Макрона налагодити відносини з Китаєм і дистанціюватися від США стали несподіванкою для французьких дипломатів, – Le Monde

За даними Le Monde, французькі дипломати стурбовані спробами президента Франції Емманюеля Макрона вибудувати діалог із Китаєм, а також його спробами дистанціюватися від США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

Працівники міністерства закордонних справ Франції на умовах анонімності розповіли газеті, що Макрон тримає їх у невідомості, намагаючись керувати зовнішньою політикою самостійно за допомогою власних радників.



"Президент робить те, що йому заманеться, а людям набридло збирати по шматочках і пояснювати позиції [Макрона], які погано розуміють", – заявив один зі співрозмовників Le Monde у зовнішньополітичному відомстві.

Інше джерело повідомило, що президент Франції заскочив міністерство закордонних справ зненацька своїм коментарем в інтерв'ю під час повернення з Китаю про те, що ЄС не має орієнтуватися на США в питанні Тайваню.



Висловлювання Макрона викликало підозри в МЗС Франції, що він намагається "задобрити" Китай угодою, яка передбачає ігнорування Тайваню в обмін на допомогу Пекіна у забезпеченні миру в Україні, пише Le Monde.

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На цьому тлі дипломатичний радник французького президента Еммануель Бонн, за даними ЗМІ, улітку має провести переговори щодо України з керівником Бюро із закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю Ваном І – китайським дипломатом найвищого рангу.



У Єлисейському палаці неофіційно кажуть, що переговори Бонна і Вана будуть частиною регулярного діалогу між Парижем та Пекіном, наступний раунд яких дасть можливість "обмінюватися думками щодо шляхів досягнення миру за умов дотримання законних прав українців".

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