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Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій

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Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій
Держдума РФ ухвалила законопроект, що дозволяє отримати статуси ветеранів та інвалідів бойових дій найманцям – зокрема ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У тексті документа йдеться, що такі статуси і пільги, що належать до них, зможуть отримати "особи, які уклали контракт або мали інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на російську армію" в ході "спеціальної військової операції". Закон також стосується учасників збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Держдума поширила на цю категорію осіб закони про кримінальне покарання за дискредитацію російської армії та поширення про неї фейків.

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Топ коментарі

  • stels400
    А Україна повинна внести законопроект щоб визнати всіх участників чвк вагнер і лднр терористами.І в міждународний розшук.Щоб жоден покидьок не зміг виїхати з рашки не кажучи про їх статус.А ми вже скоро 1,5 року соплі жуємо.
  • Олег Гнатенко
    А також скасування терміну давності для злочинів скоєних раша армієї, їх чиновниками та учасниками війни зі складу напіввійськових проросійських формувань, як то вагнер, чи лднр. Не хочу щоб через 20-30 років якась чмоня вільно приїхала туристом в Україну, бо строки спливли. Ще й мемуари, падли, видаватимуть.
  • Олег Гнатенко
    Подивіться на їх версію історії. Є там хоч одне визнання злочинів, помилок...? Один "героїзм", та "допомога" всім оточуючим народам та країнам. І це було і при царях, і при СРСР, а тепер і при РФ, буде і далі.
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