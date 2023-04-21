Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій

Держдума РФ ухвалила законопроект, що дозволяє отримати статуси ветеранів та інвалідів бойових дій найманцям – зокрема ПВК "Вагнер", які беруть участь у війні проти Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У тексті документа йдеться, що такі статуси і пільги, що належать до них, зможуть отримати "особи, які уклали контракт або мали інші правовідносини з організаціями, що сприяють виконанню завдань, покладених на російську армію" в ході "спеціальної військової операції". Закон також стосується учасників збройних формувань так званих "ДНР" та "ЛНР".

Раніше Держдума поширила на цю категорію осіб закони про кримінальне покарання за дискредитацію російської армії та поширення про неї фейків.

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