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На підльоті до Києва знищено близько 8 ворожих безпілотників, - КМВА

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На підльоті до Києва знищено близько 8 ворожих безпілотників, - КМВА
Вночі росіяни запустили дрони по Києву, на підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на на Telegram КМВА, про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Після 25-денного затишку, столиця України зазнала чергового повітряного нападу з боку ворога. Тактика противника залишилася незмінною. З настанням темного часу доби, з північного напрямку країна-терорист запустила дрони. За попередньою інформацією, московитський агресор, ймовірно, використав нову партію іранських БПЛА "Shahed". На підльоті до столиці було виявлено і збито близько 8 ворожих цілей. Дані на цей момент - без жертв та руйнувань", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інформація уточнюється.

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Топ коментарі

  • сергей Ткаченко e4b92edc
    в близько-це скільки? Це ж не тризначна цифра що можна помилитись
  • Алекс Скела
    "Лучшая ПВО - это наши танки на аэродроме противника" (с)
  • Alexander Tyagniryadno
    7,657 шт.
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