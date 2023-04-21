Понад 60 тис. українських військових вже підготували західні партнери
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Західні партнери підготували загалом понад 60 тисяч українських військових.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер.
За його словами, більшість з них повернуться в Україну в травні-червні. Він додав, що воїни ЗСУ є "дуже винахідливими", особливо в питаннях, що стосуються розвідувальної мережі.
"Ми тут можемо повчитися", - сказав Кізеветтер.
Своєю чергою міністр оборони ФРН Борис Пісторіус наголосив, що Німеччина надає найбільшу допомогу в питанні підготовки український військових, особливо командного та сержантського складу.