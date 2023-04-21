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Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

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Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не може відбутися швидко, рішення не може бути ухвалене з почуття солідарності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Пісторіус розповів телеканалу ZDF.

"Двері (Північноатлантичного альянсу. – Ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО. – Ред.)", - сказав він.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.

За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".

Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не порушуватиметься.

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Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Если бы украинцы за время независимости строили сильную и богатую страну, боролись с коррупцией и развивали собственные ВС, а не выбирали во власть подкацапников, популистов и воров, то в НАТО и ЕС нас бы приняли в ускоренном режиме, как финнов и шведов.
  • Sergiy Kulyk
    піди до дЄрьмака - він тобі цукерочку дасть, чмо зєльоноє
  • Ласковый зверь
    Холодна голова, в його розумінні,- це неможливість вступу України в НАТО через ризик ескалації. Гаряче серце - це бажання захисту Європи ціної крові українців.
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