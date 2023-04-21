Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що вступ України до НАТО не може відбутися швидко, рішення не може бути ухвалене з почуття солідарності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Пісторіус розповів телеканалу ZDF.

"Двері (Північноатлантичного альянсу. – Ред.) трошки прочинилися, проте зараз не час, щоб вирішувати (питання вступу України до НАТО. – Ред.)", - сказав він.

Міністр оборони Німеччини наголосив, що рішення про вступ України до НАТО не може бути ухвалене просто з почуття солідарності.

За його словами, таке рішення необхідно ухвалювати "з холодною головою і гарячим серцем", але "ніяк не навпаки".

Пісторіус додав, що на черговій зустрічі 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині питання про вступ України до НАТО або ЄС не порушуватиметься.

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