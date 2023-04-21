Окупанти за добу випустили по Херсонщині 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 2 людини загинули, - ОВА
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За минулу добу російські окупанти здійснили 63 обстріли Херсонщини, Херсон обстріляли 4 рази.
Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив – 63 обстріли, випустивши 247 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 2 людини загинули, 3 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Щодо евакуації населення Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 52 особи.