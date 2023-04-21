Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 185 050 осіб (+630 за добу), 3668 танків, 2827 артсистем, 7126 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 21 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 185 050 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 185 050 (+630) осіб ліквідовано,
- танків - 3668 (+1) од,
- бойових броньованих машин - 7126 (+6) од,
- артилерійських систем - 2827 (+2) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 285 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2394 (+8),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5713 (+6) од,
- спеціальна техніка 334 (+2).
"Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.