Військові РФ вночі обстріляли з важкої артилерiї Нiкопольщину, - ОВА
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Окупанти обстрiляли Мирiвську громаду в Нiкопольському районі Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Цієї ночі ворог обстрiляв Нiкопольський район з важкої артилерiї. Влучив по Мирiвськiй громадi. На щастя, люди не постраждали", - написав він.
Крім того зазначається, що територiю, де сталися прильоти, обстежують надзвичайники. Уточнюють наслiдки удару.