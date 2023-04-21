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КНДР заявила, що її статус ядерної держави є "остаточним і незворотним"

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КНДР заявила, що її статус ядерної держави є "остаточним і незворотним"
У Північній Кореї заявили, що їхній статус як ядерної держави є "остаточним і незворотним".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей.

Так вона відреагувала на засудження дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона "не може і ніколи не матиме" статусу держави, що володіє ядерною зброєю.

"Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки", - сказала міністерка.

Вона додала, що ядерний статус КНДР "залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років".

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Топ коментарі

  • Victor Frey a502d342
    з 24.02.2022 багатьом країнам захотілось стати ядерними державами. Стало зрозуміло що всякі папірці договори та меморандуми з підписами найбільших держав не вартують навіть того щоб їх повісити в громадській вбиральні
  • Сашко Бабенко e87585fa
    розумію що кончений і продажний кучма за бабло віддав ядерну зброю.

    не розумію чому ми платимо пенсію конченому та продажному кучмі.
  • Вал Кочин 16671b7d
    Дурних нема....
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