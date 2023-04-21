Окупанти запустили із Брянської області 12 дронів "Shahed", 8 - знищено, - Повітряні сили

21 квітня 2023 року противник атакував Україну з північного напрямку (Брянська область РФ) ударними дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

Як зазначається, окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131".

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних Сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів", - йдеться у повідомленні.

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