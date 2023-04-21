Упродовж доби окупанти здійснили 75 обстрілів по 18 населених пунктах на Запоріжжі, зруйновано 15 цивільних об’єктів, - ОВА
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Протягом минулої доби окупанти завдали по Запорізькій області 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 із РСЗВ та 66 артилерійських обстрілів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Запорізької ОВА, про це повідомив керівник ОВА Юрій Малашко.
"Ворог здійснив 75 обстрілів по 18 мирних містах і селах: 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 з РСЗВ та 66 артилерійських обстрілів.
Зруйновано 15 цивільних об'єктів: житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу", - йдеться в повідомленні.