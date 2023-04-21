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Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело провокацій РФ, - Данілов

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Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело провокацій РФ, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував вибухи у російському Бєлгороді та закликав надати Україні далекобійну зброю.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Бєлгород. Російська окупаційна армія продовжує провокаційні обстріли власних міст з метою залякування цивільного населення і нагнітання ескалації. Лише надання Україні далекобійної зброї дасть можливість локалізувати джерело московітських провокацій на етапі планування та підготовки до пуску", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка.

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибуху є "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу" з літака Су-34.

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Топ коментарі

  • Вал Кочин 16671b7d
    На посту секретаря РНБО Турчинов займався розробкою далекобійної зброї..... А чим займаєшся ти, чучало???
  • Андрій Богатир
    данілов, може спочатку кацапських агентів в оточенні зеленого уйобка приберете? можу підказати одне прізвище - дєрьмак. з нього й починайте, а там й до дальнобійної зброї дійде...
  • Gary Grant
    Ну так надайте "Укроборонпрому" замовлення на "Гром-2".
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