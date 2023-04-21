Новини • Війна

Росіяни кажуть про "атаку дронів" у Брянській та Курській областях

4 33015
Росіяни кажуть про "атаку дронів" у Брянській та Курській областях
Місцева влада в Росії твердить, що безпілотники нібито здійснили атаки в двох областях.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз, інформує Цензор.НЕТ.

Російський чиновник стверджує, що дрон впав на території будинку у місті Клинці. За його словами, постраждалих немає, але у будинку вибиті вікна. Глава Брянської області звинувачує в "атаці" Україну.

Російський Telegram-канал SHOT заявив, що безпілотник "атакував" Суджанський район Курської області.

Дивіться: "У нас все снесло": у російському Бєлгороді повідомляють про сильний вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Ворожий безпілотник з невстановленим зарядом звалився напередодні на трактор-навантажувач біля села Гуєво за кілометр від кордону", - йдеться у його повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Якесь кацапське лайно недолетіло , а звинуватили українців.
  • Gary Grant
    Вікно побили...трактор....Який жах😱 Ох і пи₴доболи кацапські
  • Leshek
    село Гуєво -жодних асоціацій?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини