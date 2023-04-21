В Авдіївці перебувають 1790 мешканців, - голова МВА Барабаш
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З Авдіївки на Донеччині 20 квітня евакуювалося семеро містян, іще 1790 людей залишаються в місті
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш
"1790 мешканців, якщо не помиляюся (залишається в Авдіївці. - Ред.). Учора, 20 квітня, семеро людей виїхали з міста", - повідомив він.
За словами Барабаша, гуманітарної допомоги достатньо. Майже щодня містянам завозять продукти харчування, засоби гігієни, ліки. Начальник військової адміністрації зазначив, що в Авдіївці також є резерви гумдопомоги, одна зауважив, що з міста потрібно евакуюватися.