Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини, пошкоджено будинки та транспортні засоби, - ОВА
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Російські окупанти зранку 21 квітня обстрілюють територію Чернігівщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, станом на 09:00 21 квітня російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області. Постраждали цивільні будинки.
"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила", - йдеться у повідомленні.