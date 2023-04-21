Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини, пошкоджено будинки та транспортні засоби, - ОВА

Російські окупанти зранку 21 квітня обстрілюють територію Чернігівщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на 09:00 21 квітня російські війська обстріляли населений пункт на прикордонні Чернігівської області. Постраждали цивільні будинки.

"З 06:17 до 07:40 зафіксовано 34 приходи, ймовірно зі ствольної артилерії та міномету 120 мм, на околиці н.п. Леонівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено 3 цивільні будинки та 2 цивільні транспортні засоби. Інформація про втрати серед місцевого населення не надходила", - йдеться у повідомленні.

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