США вважали, що Бахмут впаде. Через три місяці бої все ще тривають, - WP

Злиті в інтернет секретні документи свідчать, що Штати були переконані: ЗСУ не зможуть втримати Бахмут.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що, згідно із секретними документами, Вашингтон попереджав Київ про можливе оточення Бахмуту і радив здати місто.

У січневій доповіді з позначкою "цілком таємно" йдеться, що Росія з листопада демонструє "стійке просування", і це ставить під загрозу здатність України утримувати Бахмут. Автори документа вважали, що українські війська в Бахмуті, ймовірно, будуть "під загрозою оточення, якщо вони не відійдуть протягом наступного місяця.

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WP зазначає, що Київ значною мірою залишив ці попередження без уваги. Україна надала утриманню Бахмуту додаткового значення: тримати місто - значить заперечувати право росіян на будь-яке захоплення територій. Крім того, оборона Бахмуту підриває сили РФ, особливо "вагнерівців".

Один з командирів, який курирує боротьбу за Бахмут, полковник Павло Палиця, сказав журналістам WP, що його офіційно не інформували про ці американські розвіддані або рекомендації про те, як діяти в Бахмуті.

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Палиця вважає, що українські військові змогли утримувати частину міста на кілька місяців довше, ніж прогнозувалося, завдяки поєднанню класичної міської війни та передової безпілотної розвідки, включно з глушінням сигналів.

Він розповів, що після того, як російські війська прорвали периметр Бахмуту, українські сили відійшли в житлові квартали, використовуючи дахи як височини і перетворюючи будинки на протитанкові позиції.

У глибині міста обидві сторони стали значною мірою покладатися на розвідувальні безпілотники для цілевказання і глушилки, щоб заплутати навігаційні системи противника.

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Палиця також повідомив, що Україна також перейняла досвід російської тактики і маскує "домашні точки" безпілотників, або координати, за якими можна визначити місце розташування підрозділу, що керує пристроєм.

За його словами, якщо росіяни знайдуть українські безпілотники, то вони бачитимуть, що домашня точка безпілотника розташована десь в Австралії.

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Повідомляється, що Палиця прибув на свій пост у середині січня – і тоді оцінки, які він почув від оточуючих його офіцерів, повторювали песимізм Вашингтона. Усі були впевнені, що протримаються 2-3 тижні.

"Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто", – сказав Палиця.