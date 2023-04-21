ОК "Південь" про чергову атаку дронами: Рашисти вишукують сили і засоби ППО

Російські окупаційні війська шукають нову тактику на полі бою та намагаються визначити розташування українських систем ППО.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомила керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми акцентували, що вони будуть вишукувати нову тактику і, вочевидь, вони полювали не просто на об'єкти критичної і стратегічної інфраструктури, вони вишукують сили і засоби ППО, тому що більш дешевшим способом, ніж ракети, вони зараз атакують, оскільки вони економлять ракети", - зазначила Гуменюк.

"Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів: з північного напрямку, з північно-західного, північно-східного", - сказала речниця.

Також Гуменюк зауважила, що випробовуючи нову тактику, окупанти здійснюють три хвилі запусків шахедів.

"Вочевидь, вони підбирають тактику, яка буде для них найбільш ефективною, але все ж таки 10,12, 14, 15 дронів за одну атаку вони все одно використовують хвилеподібним способом. Тобто перша лінія виявляє ППО, де вона почне працювати, друга - намагається влучити, тертя - вже атакує в об’єкти інфраструктури, які і є основними цілями. Тому ми спостерігаємо, що вони підлаштовуються, намагаються розосередити зусилля ППО", - пояснила речниця.

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