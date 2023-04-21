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Зеленський закликав Мексику підтримати українську Формулу миру

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Зеленський закликав Мексику підтримати українську Формулу миру
Президент Володимир Зеленський закликав Мексику приєднатися до реалізації української Формули миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до парламенту Мексики.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запросив парламентарів обрати, "який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство".

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    Ту мексику кацапи купили. Разом із бразілією, колумбією і всією рештою центрально- і південноамериканської шобли, яка кормиться від штатів, і одночасно плює їм в обличчя. Так само, як зеля.
  • 5 копійок
    Зеля, невже і досі продовжується війна? Ти ж казав що вже закінчив війну. Нє?
  • Mikola Mazurenko
    Міг би помножити, якби вигнав тих зрадників, яких сам понасаджував. Війна відразу закінчилася, бо шансів у раші не було. Список йому американці дали і наполягають.
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