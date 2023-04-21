Patriot вже несе бойове чергування в системі ППО України, - Повітряні сили
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ЗРК "Patriot" вже почав бойове чергування в Україні.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.
"Перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!
На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!
Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші", - йдеться в повідомленні.
За словами Олещука, щоб пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16.