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Patriot вже несе бойове чергування в системі ППО України, - Повітряні сили

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ЗРК "Patriot" вже почав бойове чергування в Україні.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, передає Цензор.НЕТ.

"Перевірив бойові позиції ЗРК "Patriot" на одному з напрямків! Подякував нашим зенітникам, які завершили навчання значно раніше запланованих термінів! Дякую партнерам та усім, хто сприяв!

На фото позаду мене пускова установка ЗРК "Patriot", яка вже несе бойове чергування в системі протиповітряної оборони України!
Хоч у невеликій кількості, але по-факту уже маємо на озброєнні сучасні західні зенітні ракетні системи: NASAMS, IRIS-T, Patriot, SAMP/T, Crotale, Gepard та інші", - йдеться в повідомленні.

Patriot вже несе бойове чергування в системі ППО України, - Повітряні сили 01

За словами Олещука, щоб пазл перспективної української ППО остаточно склався, Повітряним Силам потрібен F-16.

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Топ коментарі

  • Тонка червона лінія
    Так може від страху наближення ракети Петріота рашистський пілот су-34 передчасно і впустив КАБ на центр Бєлгорода?
  • Yevhen B
    В медицині навіть є спеціальне визначення - самовільне випорожнення.
  • Mikola Mazurenko
    Тут повинно бути фото яйцеїдаомаського, це його пріорітетне селфі.
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