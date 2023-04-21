Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває

Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.