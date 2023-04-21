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Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває

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Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває
Дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 продовжується. Зокрема, це питання обговорюватиметься під час чергової зустрічі контактної групи з оборони у форматі "Рамштайн", яка відбудеться 21 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Країни-союзники надали (літаки. - Ред.). Польща передала МіГ-29. Триває дискусія про різні види літаків, але я залишу це на розгляд учасників сьогоднішньої зустрічі", - сказав генсек Альянсу.

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Топ коментарі

  • Yuriy Zybretsky
    Для довідки -США передали по лендлізу в СССР 3000 ************* літаків, в Афганістан близько 200 гвинтокрилів, в тому числі 50 блак ховк та біля 50 транспортних літаків а також десяток штурмових літаків ближньої дії А29- і це при тому що в талібів взагалі не було авіації.
  • 5 копійок
  • Ol Ol e5ddacc7
    Ну не дають F-16, то просить F-35. А краще - В-52.
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