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Усі країни НАТО погодилися, що Україна має стати членом Альянсу, - Столтенберг

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Усі країни НАТО погодилися, що Україна має стати членом Альянсу, - Столтенберг
Всі країни-члени НАТО згодні з тим, що Україна має стати членом Альянсу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Всі члени НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Ми обговорювали як питання членства, так і гарантії безпеки, з президентом Зеленським. І, звичайно, Україні потрібна безпека, тому що ніхто не може сказати, коли і як закінчиться ця війна. Але ми знаємо, що коли настане кінець війни, ми повинні забезпечити, щоб це не повторилося знову", - сказав він перед початком зустріч у форматі "Рамштайн".

За його словами, основна увага зараз зосереджена на тому, щоб Путін не переміг у війні, щоб Україна перемогла. Тому що без суверенної незалежної України немає сенсу обговорювати питання членства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг про F-16 для України: Дискусія триває

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Office Den Haag

    Lesya Olexandra Porutska

    Зелень знову сиґналізує про можливість відмови від НАТО









    Lesya Porutska-Sakovych

    УВАГА!

    Слідкуймо за ЗЕленими руками!



    Олександр Бригинець: - Коли Зеленський, Пристайко та инша зелень попереджають про загрозу вимушених переговорів із московитами у разі невдалого нашого наступу, я чомусь це сприймаю і як оголошення невдалого наступу (тим паче, що Зеленський вже назвав винних), і як початок переговорів (тим паче, що Зеленський вже сказав, що, буцімто, саме Захід має змусити його до переговорів).

    Та й Буданов розповів*, що війна дуже скоро закінчиться - він же "знає"…

    У підсумку, в усьому виявляться винні Захід, НАТО і США, і нам доведеться шукати інших союзників, які:

    не вимагатимуть демократії і свободи слова,

    не вимагатимуть боротьби з корупцією,

    не заперечуватимуть проти третього терміну, а заразом і четвертого, бо не йти ж у 50 на пенсію,

    не заперечуватимуть проти зачистки опозиції,

    і допоможуть, якщо хтось зацікавиться Чонгаром чи протестуватиме проти виборів у ДіЇ.

    Навіть здогадатися не можу, де таких союзників знайти?!

    В них манія змушення…

    І, що цікаво, зелень очікує, що саме Захід буде змушувати.

    Отже, Захід - проти України?

    А тоді хто ЗА?

    Ми вже спостерігали синхронність позиції Пристайка і Зеленського щодо відмови від НАТО.

    Після того, як Пристайко напередодні війни заявив про відмову, було навіть спростування МЗС, але, як ми тепер знаємо, про це тоді ж домовлявся Єрмак із Козаком, а згодом Арахамія на переговорах з рф у Стамбулі; цю ж позицію офіційно задекларував і Зеленський у березні 2022…

    Саме тому так важливо звернути увагу на синхронні заяви Зеленського і Пристайка про можливе змушення нас до переговорів…

    Тоді в квітні 2022 до Києва з несподіваним візитом приїхав Джонсон і якось різко поміняв позицію Києва.

    А як буде тепер?
  • Роман Шишацький
    Максимум 5
  • 5 копійок
    Конституцію він порушив вже 100500 разів.
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