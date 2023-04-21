Російський рибальський човен загорівся біля Південної Кореї. Четверо зниклих
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У Східному морі, поблизу узбережжя південнокорейського міста Ульсан, триває операція з пошуку чотирьох зниклих безвісти членів екіпажу російського рибальського човна, на якому вночі сталася пожежа.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
За даними берегової охорони Ульсана, пожежа спалахнула на борту 769-тонного судна з морепродуктами приблизно за 52 кілометри на південний схід від узбережжя Ульсана, коли воно прямувало до Росії після виходу з порту Пусан.
На борту судна перебували 25 осіб, усі - громадяни РФ.
На місце події був спрямований сторожовий корабель та високошвидкісний катер.
Наразі врятовано 21 члена екіпажу, двоє з них зазнали незначних травм.
Морська поліція залучила авіацію й додаткові кораблі для пошуку зниклих безвісти.