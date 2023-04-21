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Пісторіус про операції ЗСУ на території Росії: "Цілком нормально"

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Пісторіус про операції ЗСУ на території Росії: "Цілком нормально"
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає "цілком нормальним" заходження Сил оборони України на територію країни-окупанта Росії для різних операцій із припинення вторгнення ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

У такій війні "цілком нормально, якщо людина, яка зазнала нападу, переміщається на ворожу територію, наприклад, блокує шляхи постачання", заявив глава Міноборони ФРН.

За словами Пісторіуса, "поки ні міста, ні цивільні особи, ні цивільні райони (агресора. - Ред.) не зазнають нападів, вам доведеться змиритися з цим".

"Це частина їх (України - Ред.) операцій, наприклад, для запобігання шляхам постачання (окупаційних військ. - Ред.)", – додав він.

Також читайте: Двері НАТО трішки прочинилися для України, але говорити про вступ не час, - Пісторіус

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Топ коментарі

  • Мрачный скептик
    Зря вы так. Такие заявления немцев показывают, что сантименты для московитов закончились. Германия одна из ведущих стран ЕС публично приветствует операции ВСУ на территории московии. Это серьезный шаг.
  • Мрачный скептик
    Немцы радуют в последнее время.
  • Андрей Емельянов 5c51d2f6
    Готує русособак до ракет великої дальності!
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