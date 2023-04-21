Міськрада Житомира просить ВР заборонити УПЦ МП

Депутати Житомирської міської ради проголосували на сесії за звернення до Верховної Ради щодо заборони УПЦ МП.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Ознайомившись із проєктом Закону України № 8371 від 19.01.2023 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій", Житомирська міська рада підтримує запровадження запропонованих змін та наполягає на якнайшвидшому законодавчому врегулюванні заборони діяльності релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу, керівний центр (управління) яких знаходиться за межами України, у державі, яка здійснює збройну агресію проти України", - йдеться у зверненні.

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Депутати міськради поділяють прагнення уряду до заборони діяльності на території України будь-яких релігійних організацій, релігійним центром яких є Російська Православна Церква, що встановлено за результатами релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви.

Міськрада також просить вирішити питання подальшої долі майна, що перебуває у власності таких організацій.

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