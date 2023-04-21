Рівень води в Києві спадає, але небезпека підтоплень поки зберігається, - КМВА

Лише за останню добу рівень води у Дніпрі в межах Києва знизився на 13 сантиметрів. При цьому все ще зберігається небезпека підтоплень.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 10:00 21 квітня рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 324 см. А це на 13 см менше вчорашнього. Падіння рівня води в Дніпрі спостерігається вже кілька діб поспіль. За ці останні дні рівень води в Дніпрі в межах Києва впав вже на понад 30 см. Але зберігається ІІ рівень небезпеки гідрологічних явищ - (помаранчевий)", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Він нагадав, що критичним для Києва є показник понад 9 400 см.

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Зараз у столиці досі підтоплено заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, також Галерну затоку, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Також є часткове затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок.

Аварійних підтоплень по Києву при цьому не зафіксовано.

Укргідрометцентр прогнозує, що пік весняного водопілля в столиці буде 22 квітня.

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"Але передбачуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Тим не менше, усі потрібні служби міста Києва готові до можливих надзвичайних ситуацій!" - наголосив Попко.