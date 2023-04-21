До України в травні приїдуть представники Венеційської комісії, - Стефанчук
Про це голова ВР Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми зараз дуже активно співпрацюємо з Венеційською комісією. Я запросив її представників до України. Вони приїдуть зі своєю місією. Ми покажемо результати роботи парламенту, нинішні умови діяльності. Точну дату (візиту. - Ред.) називати не буду, але орієнтовно - на початку травня", - сказав Стефанчук.
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) - це консультативний орган Ради Європи з питань конституційного права. До компетенції комісії належать: розгляд питань конституційної ситуації в окремих державах, розгляд питань конституційного права загального характеру із застосуванням порівняльного підходу, створення центрів документації конституційного права.