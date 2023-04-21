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До України в травні приїдуть представники Венеційської комісії, - Стефанчук

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До України в травні приїдуть представники Венеційської комісії, - Стефанчук
Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) відвідає Україну орієнтовно на початку травня.

Про це голова ВР Руслан Стефанчук сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми зараз дуже активно співпрацюємо з Венеційською комісією. Я запросив її представників до України. Вони приїдуть зі своєю місією. Ми покажемо результати роботи парламенту, нинішні умови діяльності. Точну дату (візиту. - Ред.) називати не буду, але орієнтовно - на початку травня", - сказав Стефанчук.

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Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) - це консультативний орган Ради Європи з питань конституційного права. До компетенції комісії належать: розгляд питань конституційної ситуації в окремих державах, розгляд питань конституційного права загального характеру із застосуванням порівняльного підходу, створення центрів документації конституційного права.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    А у нас Янелох відімкнув 3 телеканали. Це демократія, чи ще ні?
  • 18c49ed2
    Приедут напихать "величайшему" за невыполнение их рекомендаций и требований в законах?
  • 18c49ed2
    Похоже этот номер уже не пройдёт. После того, как комиссию обвиняли и разводили, они уже вполне понимают с кем имеют дело.
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