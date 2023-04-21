Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни під час перевірок пропонують місцевим мешканцям вступити до російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ.

"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", - наголосили в ЦНС.

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