Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву
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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни під час перевірок пропонують місцевим мешканцям вступити до російської армії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ.
"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", - наголосили в ЦНС.