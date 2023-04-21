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Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву

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Окупанти пропонують мешканцям Херсонщини добровільно вступити до лав армії РФ, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини росіяни під час перевірок пропонують місцевим мешканцям вступити до російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Загалом у регіоні росіяни посилили контрдиверсійні заходи й збільшили кількість перевірок населення, яке ще не залишило регіон. Під час таких перевірок ворог пропонує місцевим мешканцям служити в армії РФ.

"Така практика є також елементом психологічного тиску, а набір до ворожої армії мешканців тимчасово окупованих територій є порушенням міжнародного права", - наголосили в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни забороняють мешканцям Херсонщини покидати межі Скадовського району - готуються використовувати їх як "живий щит", - Генштаб

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Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    є порушенням міжнародного права Джерело: https://censor.net/ua/n3413563

    То дурня - кожного разу згадувати "міжнародні права" по відношенню до кацапів.
  • Snart
    Тут головне,щоб це стосувалось виключно тих, хто «чекав расєю».
  • cimbitep
    та і міжнародне право виявилося дурнею і посипалося відразу, з першої спроби кацапів.
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