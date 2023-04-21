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Резніков провів перемовини з Остіном та Міллі: "Ворог відчує наслідки наших домовленостей"

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Резніков провів перемовини з Остіном та Міллі: "Ворог відчує наслідки наших домовленостей"
Міністр оборони Олексій Резніков провів двосторонні перемовини з представниками США на полях зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це Резніков повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, він провів "плідну двосторонню зустріч" з американськими колегами.

"Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей", - додав він.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Это тело, этот барыга должен переговоры со следователем вести и протоколы допросов подписывать, а не договариваться с союзниками. Повторю - ему в тюрьме прогулы ставят, заждались уже.
  • Ol Ol e5ddacc7
    БЛА-БЛА-БЛА
  • Владимир Сухов e5dee246
    Ворог радіє що зрадники в Україні проводять якісь перемовини з НАТО.
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