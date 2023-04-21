Упродовж минулого тижня морпіхи знищили 131 окупанта та 6 одиниць ворожої техніки. ІНФОГРАФІКА
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Підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі створених угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВМС ЗСУ.
"За минулий тиждень нашим військовим вдалося знищити: 131 окупанта, 1 одиницю бойових броньованих машин, 1 одиницю артилерійських систем, 2 мінометні розрахунки, 1 розрахунок ПТРК та 1 одиницю спеціальної техніки", - йдеться в повідомленні.