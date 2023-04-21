Росія припинила запуск повітряних куль на територію України через погодні умови, - Повітряні сили

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що російські загарбники припинили запуск так званих повітряних куль через несприятливі погодні умови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланнямна Укрінформ.

"Останнім часом ворог не здійснює запуск повітряних куль. Для них мають бути відповідні погодні умови - принаймні вітер має бути туди, куди треба. На них особливо увага не акцентується, це не є велика проблема, її оператори ідентифікують", - сказав він і нагадав, що РФ атакує територію України дронами-камікадзе вже третю ніч поспіль.

Ігнат також пояснив, що вчора тривога оголошувалась двічі через те, що спочатку був переліт літака МіГ-31К, який є потенційним носієм ракет "Кинджал", пізніше повітряна тривога була пов’язана з "шахедами".

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