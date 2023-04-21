Зеленський провів засідання Ставки: Проаналізували ситуацію на фронті, обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - зазначив глава держави.

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