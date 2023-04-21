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Зеленський провів засідання Ставки: Проаналізували ситуацію на фронті, обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів

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Зеленський провів засідання Ставки: Проаналізували ситуацію на фронті, обговорили налагодження виробництва ракет і боєприпасів
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова - знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут - новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими", - зазначив глава держави.

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Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Взагалі-то до стадіону 2019 року виробниітво ракет було налагоджено. 😔
  • Yurii Skoruk
    Я швидше повірю в рояль в кущах на ставці, чим в те що віслюк виголосив під час "ставки" самостійно.
  • Юрій Ан 612fed4e
    Ги, ну їх ті ракети!
    Скоро шашлики!
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