Суд відхилив апеляцію митрополита УПЦ МП Павла і залишив його під домашнім арештом

Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ (московського патріархату) Павла (Лебедя).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Відповідне рішення суд ухвалив за результатами розгляду скарги митрополита УПЦ (МП) Павла на рішення Шевченківського райсуду столиці про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов'язанням носити електронний браслет.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

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Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.