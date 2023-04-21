Китай заявив, що Тайвань йому "історично належить"

Міністр закордонних справ КНР Цінь Ган заявив, що Тайвань історично є невід’ємною частиною Китаю. І пообіцяв реакцію на спробу отримати незалежність.

Про це він сказав під час виступу на міжнародному форумі з модернізації в Шанхаї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Тайвань був невід’ємною частиною території Китаю з давніх часів, і обидва береги (Тайванської. - Ред.) протоки належать одному Китаю. Це історія Тайваню і це статус-кво Тайваню. Повернення Тайваню до Китаю є складовою післявоєнного (після Другої світової війни. - Ред.) міжнародного порядку, написаного чорним по білому в Каїрській і Потсдамській деклараціях", - сказав Цінь.

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За словами дипломата, "сепаратистські сили незалежності Тайваню" та "кілька країн, які прагнуть скористатись ситуацією", намагаються змінити статус-кво, скасувати принцип одного Китаю і досягнути його "мирного поділу".

"Це неприйнятно для 1,4 млрд китайців. Китай не втратить жодної частини своєї території, відновленої після Другої світової війни, і встановлений післявоєнний міжнародний порядок не буде змінений", - зазначив міністр, додавши, що Китай готовий відстоювати свій суверенітет і територіальну цілісність.

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"Ми хотіли б чітко дати зрозуміти тим, хто прагне саботувати міжнародне законодавство в ім’я міжнародного порядку: питання Тайваню належить до корінних інтересів Китаю, і наша відповідь тому, хто спробує зруйнувати принцип одного Китаю, - ми ніколи не відступимо перед будь-яким актом, який підриває суверенітет і безпеку Китаю", - заявив очільник МЗС.