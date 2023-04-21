Московський суд заочно заарештував главу ГУР Міноборони Буданова

Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба суду назвала виданню "Медіазона" повне ім'я чоловіка. Хоча результату там не повідомили, засідання за клопотанням завершилося, передає кореспондент "Медіазони" із суду.

Незабаром інформація про те, що суд задовольнив клопотання про заочний арешт, з'явилася на сайті суду.

Цю інформацію підтверджує також і російське пропагандистське видання РИА-Новости.

Як зазначається, Буданову російське слідство інкримінує організацію терактів у РФ.

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