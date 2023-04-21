Орбан обурений заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО
19 09074
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Україна в майбутньому має стати членом Альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у Twitter угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Законне місце України - у євроатлантичній родині. Законне місце України - у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", - зазначив тоді Столтенберг.
Орбан прокоментував цю заяву словом "Що?!".