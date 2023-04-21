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Орбан обурений заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО

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Орбан обурений заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО
Прем’єр Угорщини Віктор Орбан обурився заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга, що Україна в майбутньому має стати членом Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у Twitter угорський прем'єр поширив новину від Politico, в якій цитували слова генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Законне місце України - у євроатлантичній родині. Законне місце України - у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим", - зазначив тоді Столтенберг.

Орбан прокоментував цю заяву словом "Що?!".

Також читайте: Усі країни НАТО погодилися, що Україна має стати членом Альянсу, - Столтенберг

Орбан обурений заявою Столтенберга про майбутнє України в НАТО 01

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Топ коментарі

  • Tema9
    Новий таваріщ "Што?" після Сцарьова.
  • Sergiy Vitalyovich
    Україна повинна вступити в ЄС та НАТО замість Угорщини, яка разом з Орбаном має піти в ОДКБ та "таможєнний саюз".
  • Старый зольдат
    Витяв минет путину сделал? Рот сполосни смердит сильно.
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