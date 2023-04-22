МАГАТЕ виявило значні пошкодження будівлі турбінного залу енергоблоку №4 Запорізької АЕС

Міжнародне агентство ядерної енергії заявляє про виявлення пошкоджень будівлі турбінного залу енергоблоку 4 Запорізької АЕС. Що стало причиною, у МАГАТЕ пояснити не можуть, оскільки ушкодження не відповідають раніше заявленим інцидентам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це йдеться на сайті Агентства.

"Команда МАГАТЕ виявила значні пошкодження вікон у турбінному залі енергоблоку №4 в місці, яке не відповідає раніше заявленим вибухам наземних мін. Команда МАГАТЕ має на меті з'ясувати причину", - зазначили в МАГАТЕ.

Водночас в агентстві нагадали, що експерти МАГАТЕ, які присутні на об'єкті, продовжують регулярно чути обстріли в цьому районі.

"Наші експерти на місці часто повідомляли про відчутні детонації, іноді натякаючи на інтенсивні обстріли. Я глибоко стурбований ситуацією на станції", - заявив гендиректор Агентства Рафаель Гроссі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту ЗАЕС, яка розрахована на захист станції локальніше, - Гроссі

У МАГАТЕ уточнюють, що офіційно відомо лише про два вибухи мін біля самої станції, але за її периметром. Зокрема, перший вибух стався 8 квітня, інший - через чотири дні.

МАГАТЕ також наголошує, що внаслідок значного скорочення персоналу ЗАЕС наразі не має систематичного графіка технічного обслуговування та інспекційних перевірок на робочому місці. Наразі на ЗАЕС є лише близько чверті штатного обслуговуючого персоналу. "Росатом" наймає "нових співробітників", які не мають досвіду.

На додаток до ризиків ядерної безпеки ЗАЕС продовжує покладатися на єдину функціонуючу лінію електропередач на 750 кВ, необхідну для охолодження реакторів та інших важливих функцій ядерної безпеки. До конфлікту станція мала чотири такі зовнішні лінії електропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля машинної зали 4-го енергоблоку ЗАЕС вибухнула російська міна, - "Енергоатом"