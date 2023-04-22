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Призер чемпіонату України з карате Микола Яремчук загинув, боронячи Україну під Бахмутом

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Миколі Яремчуку було 22 роки. На захист України він став слідом за старшим братом.

Про загибель Миколи повідомило Міністерство молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.

Микола з 6 років займався карате, був срібним призером юніорського чемпіонату України, учасником та призером міжнародних змагань, здобув кваліфікацію кандидата у майстри спорту та отримав чорний пояс (1 дан).

Закінчив факультет фізичної культури та працював тренером.

На фронт пішов добровольцем після того, як військову службу почав його старший брат.

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Під позивним "Ярем" 22-річний захисник воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, був сапером і командиром взводу.

З війни спортсмена не дочекалися родина та кохана дівчина.

Призер чемпіонату України з карате Микола Яремчук загинув, боронячи Україну під Бахмутом 01

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Hulio
    Гинуть кращі !
  • Frol Fedoroff
    Спи спокійно, брате. Помста вбивцям незворотня
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