Призер чемпіонату України з карате Микола Яремчук загинув, боронячи Україну під Бахмутом
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Миколі Яремчуку було 22 роки. На захист України він став слідом за старшим братом.
Про загибель Миколи повідомило Міністерство молоді та спорту, передає Цензор.НЕТ.
Микола з 6 років займався карате, був срібним призером юніорського чемпіонату України, учасником та призером міжнародних змагань, здобув кваліфікацію кандидата у майстри спорту та отримав чорний пояс (1 дан).
Закінчив факультет фізичної культури та працював тренером.
На фронт пішов добровольцем після того, як військову службу почав його старший брат.
Під позивним "Ярем" 22-річний захисник воював у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, був сапером і командиром взводу.
З війни спортсмена не дочекалися родина та кохана дівчина.