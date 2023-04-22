Німеччина масово висилає російських дипломатів. МЗС РФ анонсувало "дзеркальні" дії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС РФ.
Російське зовнішньополітичне відомство "рішуче засуджує ці дії Берліну, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, зокрема їх дипломатичний вимір".
"Показово, що німецька сторона, незважаючи на її неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет, порушила їх, поінформувавши про свою витівку представників ЗМІ", - нарікають у МЗС РФ, звинувачуючи німецькі ЗМІ у нібито публікації дезінформаційних "вкидів".
Також зазначається, що у відповідь на "ворожі дії Берліну" російська сторона ухвалила рішення про "дзеркальну" висилку з Росії німецьких дипломатів, а також про суттєве обмеження максимальної кількості співробітників німецьких дипломатичних представництв у РФ, про що було офіційно повідомлено Посла ФРН у Росії Г. фон Гайра під час бесіди у МЗС Росії 5 квітня 2023 року.