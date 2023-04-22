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Німеччина масово висилає російських дипломатів. МЗС РФ анонсувало "дзеркальні" дії

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Німеччина масово висилає російських дипломатів. МЗС РФ анонсувало "дзеркальні" дії
Німеччина ухвалила рішення про чергову масову висилку з країни російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство "рішуче засуджує ці дії Берліну, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, зокрема їх дипломатичний вимір".

"Показово, що німецька сторона, незважаючи на її неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет, порушила їх, поінформувавши про свою витівку представників ЗМІ", - нарікають у МЗС РФ, звинувачуючи німецькі ЗМІ у нібито публікації дезінформаційних "вкидів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина планує вислати із країни понад 30 російських дипломатів, - ЗМІ 

Також зазначається, що у відповідь на "ворожі дії Берліну" російська сторона ухвалила рішення про "дзеркальну" висилку з Росії німецьких дипломатів, а також про суттєве обмеження максимальної кількості співробітників німецьких дипломатичних представництв у РФ, про що було офіційно повідомлено Посла ФРН у Росії Г. фон Гайра під час бесіди у МЗС Росії 5 квітня 2023 року.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    російськи діпломати? всі російськи "діпломати" або шпигуни або алкаші
  • irenka ko
    А коли кацапів будете депортовувати? Їх там як гівна за руzzкай банєй. Якщо у дипломатичних колах там лише фсбешники, то місцеві кацапи не менше працюють на кремль. Зовсім нещодавно ютьюб мені підсунув якусь афцу у Німеччині, яка розповідала, як там все погано і жити там стало неможливо, особливо через українських біженців. А живе вона у цій жахливій Хєрманіі вже 20 років.
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    москалі, своєю тупістю, так всім задовбали, що навіть німці, які лабизалися з кацапами в десна, вже проблювалися від цієї "дружби"
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