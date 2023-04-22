Німеччина масово висилає російських дипломатів. МЗС РФ анонсувало "дзеркальні" дії

Німеччина ухвалила рішення про чергову масову висилку з країни російських дипломатів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство "рішуче засуджує ці дії Берліну, який продовжує демонстративно руйнувати весь масив російсько-німецьких відносин, зокрема їх дипломатичний вимір".

"Показово, що німецька сторона, незважаючи на її неодноразові запевнення в небажанні афішувати цей сюжет, порушила їх, поінформувавши про свою витівку представників ЗМІ", - нарікають у МЗС РФ, звинувачуючи німецькі ЗМІ у нібито публікації дезінформаційних "вкидів".

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Також зазначається, що у відповідь на "ворожі дії Берліну" російська сторона ухвалила рішення про "дзеркальну" висилку з Росії німецьких дипломатів, а також про суттєве обмеження максимальної кількості співробітників німецьких дипломатичних представництв у РФ, про що було офіційно повідомлено Посла ФРН у Росії Г. фон Гайра під час бесіди у МЗС Росії 5 квітня 2023 року.