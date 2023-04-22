Patriot дозволить тримати російські літаки подалі від кордону України, - Повітряні сили

Отримані від міжнародних партнерів зенітно-ракетні комплекси Patriot суттєво посилили протиповітряну оборону України і дозволять тримати російські літаки подалі від кордону.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Відтепер на певних напрямках, де противник застосує свої Су-35 для скидання авіабомб, ми стали сильнішими. Принаймні, російські літаки триматимуться дещо далі від нашого кордону. Зауважу, що повністю питання можна розв’язати із прибуттям до нас літаків типу F-16. Останні зможуть оперативно реагувати на дії окупантів та бути там, де треба", - наголосив Ігнат.

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Він додав, що за понад рік широкомасштабного вторгнення Росії в Україну численні атаки російських дронів та ракет дещо виснажили українську ППО, тому треба її підсилювати.

Як повідомлялося, в Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot від Сполучених Штатів Америки, Нідерландів та Німеччини. Напередодні керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив, що ще 65 українців військових завершили навчання на зенітно-ракетних комплексах Patriot.