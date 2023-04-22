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Резніков про результати "Рамштайну-11": Росія наближається до Нюрнберга II

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Резніков про результати "Рамштайну-11": Росія наближається до Нюрнберга II
Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а й наближає до притягнення агресора до відповідальності.

Про це повідомив у твіттері міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Результати Рамштайну-11: Росія наближається до Нюрнберга II. Кожна зустріч у такому форматі не лише дає більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", - зазначив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, - Резніков

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Топ коментарі

  • Maryna Solska e862e0af
    щоб він сидів триста років, поки той міліон не відробе своїми власними ручками.
  • Alex Sav 8157c114
    А ти. До 1 млн за вкрадені яйця
  • Yakov Yakov a510eb23
    при зебидлі кожен мародер може бути міністром.
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