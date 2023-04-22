Резніков про результати "Рамштайну-11": Росія наближається до Нюрнберга II

Зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" не лише допомагає постачанням для ЗСУ, а й наближає до притягнення агресора до відповідальності.