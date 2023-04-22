Повернення депортованих українських дітей обговорив Європарламент

Європейський парламент обговорив питання повернення депортованих до Росії українських дітей, кількість яких може сягати від 16 до 300 тисяч.

Про це повідомили в Міністерстві реінтеграції, інформує Цензор.НЕТ.

"Європейський парламент вкотре обговорив питання повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію рф. Зазначалося, що наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити наших дітей росіяни розпочали ще 2014 року - з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей", - йдеться в повідомленні.

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Євродепутати наголосили: насильницька депортація стала можливою, адже подібні злочини, скоєні свого часу в СРСР, не були засуджені, а винних не переслідували на міжнародному рівні.

Тепер же світова спільнота врахувала цей факт, видавши ордер на арешт президента РФ Путіна та дитячого омбудсмена РФ Львової-Бєлової.

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ЄС і надалі продовжує підтримувати Україну в розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, а також ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій. Наступним кроком спільних зусиль буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею. Вона покликана об’єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей.