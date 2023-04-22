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МЗС Естонії викликає посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн

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МЗС Естонії викликає посла Китаю через сумнів у суверенітеті пострадянських країн
Міністерство закордонних справ Естонії викличе посла Китаю, щоб отримати роз’яснення щодо коментарів китайського дипломата у Франції про суверенітет Естонії та інших країн колишнього Радянського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Маргус Тсахкна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

У п'ятницю посол Китаю у Франції Лу Шає дав інтерв'ю, в якому поставив під сумнів суверенітет Естонії та інших колишніх країн СРСР.

На думку міністра закордонних справ Естонії, такі заяви китайського дипломата викликають жаль.

"Сумно, що представник Китайської Народної Республіки дотримується таких поглядів. Така позиція незрозуміла", - сказав він.

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Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

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Топ коментарі

  • Борис Дородный b39ee959
    Пора выводить сборку с Китая в иные страны. Бренды мировые для начала или что более простое. Где не надо высокой квалификации и ручной труд. Там начнут терять работу сотни тысяч. Сработает сразу.
  • Сергей Иванов 466ed8e6
    Об эту вонючую красную тряпку нужно вытирать ноги,а не вести какие то переговоры с узкоглазыми обезьянами...
  • sdfsdf sdfsdf
    Боже, який кончений Китай...
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